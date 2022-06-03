Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü - Haberler

Ordu'da ana şebeke su borusu patladı; evi su bastı, yollar göle döndü ORDU'nun Ünye ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin ağırlığıyla ana şebeke su borusu patladı. ORDU'nun Ünye ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin ağırlığıyla ana şebeke su borusu patladı. Caddeler göle dönerken, evi de su bastı. İlçeye bağlı Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'taki yol çalışması sırasında, iş makinesinin ağırlığı nedeniyle 4 mahalleyi besleyen ana şebeke su borusu hattı patladı. Yollar göle dönerken, 1 evi ise su bastı. İhbarla bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri sevk edildi. Suyu kesen ekipler, patlayan borunun değiştirilmesi için çalışma başlattı. Sokaktan akan ve Ünye sahil yoluna kadar ulaşan su nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Polis ekipleri tarafından bir süreliğine kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel su Güncel Haberler

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