Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı - Haberler

Ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı Ordu'nun Ünye ilçesinde ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı. Ordu'nun Ünye ilçesinde ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu bir evi su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ilçenin Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokağı'nda yürütülen yol çalışması sırasında ana isale hattından 4 mahalleye su sağlayan boru, patladı. Borunun patlaması sonucu Bağdatlı Sokağı su altında kaldı. Araç trafiğine kapanan sokak, suyun sürüklediği taş ve toprakla kaplandı. Suyun etkisiyle sürüklenen rusubat nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nda da bir süre ulaşım aksadı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolda biriken malzemeyi temizlemesinin ardından trafik normale döndü. Bağdatlı Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında bulunan Ahmet Oral'a ait evi de su bastı. Evindeki eşyalar kullanılamaz hale gelen Oral, "Sabah evdeydik, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Bir anda su geldi. Yoldaki ana boruyu patlatmışlar. Patlamayla birlikte su eve girdi. Biz perişan olduk, her şeyimiz gitti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki onarım çalışmalarını sürdürüyor. AA / Hacer Öztürk - Güncel Güncel Haberler

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