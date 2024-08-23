Ordu'da ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde M.O yönetimindeki bir ambulans su kanalına devrildi. Kazada sürücü, hemşire, hasta yakını ve hasta yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Ordu'da hasta nakli yapan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Altınordu Yemişli Mahallesi mevkisinde M.O yönetimindeki 52 RE 451 plakalı ambulans su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile hemşire L.K.Ü, hasta yakını H.O. ve hasta S.O yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.