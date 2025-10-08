Haberler

Ordu'da Almanya'daki Seyahat Acentelerine Yönelik Tanıtım Programı

Ordu'da Almanya'daki Seyahat Acentelerine Yönelik Tanıtım Programı
Ordu'da, Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerine yönelik gerçekleştirilen tanıtım programında kentin turizm potansiyeli ve yatırım imkanları tanıtıldı.

Ordu'da, Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerine yönelik tanıtım programı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Ordu Valiliği, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türk Hava Yolları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle bir otelde gerçekleştirilen programda, Ordu'nun turizm potansiyeli ve yatırım imkanları tanıtıldı.

Almanya'dan gelen 7 seyahat acentesi temsilcisinin katıldığı programda, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri anlatıldı.

İkili görüşmelerin de yapıldığı programa, Vali Muammer Erol, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Almanya'dan gelen seyahat acentesi yöneticileri ve davetliler katıldı.

