Ordu'da ağaç kesimi sırasında yaşanan kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Hasancık Mahallesi'nde bir kişi, kendi arazisinde kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı.
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hasancık Mahallesi'nde Ramadan Şimşek'in, kendisine ait arazide kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şimşek'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.