Ordu'da 90 Santimetre Uzunluğunda Kabak Yetiştirildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir çiftçi, tarlasında 90 santimetre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğinde kabak yetiştirdi. Tohumunu Hatay'dan getiren çiftçi, sonucun kendisini de şaşırttığını belirtti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir çiftçi, tarlasında 90 santimetre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğinde kabak yetiştirdi.

İlçenin Büyükkoç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cüneyt Gözüdik, Hatay ilinden getirdiği kabak tohumunu tarlasına dikti. Bir süre sonra büyümeye başlayan kabak son haliyle görenleri şaşırttı. 90 santimetre uzunluğa erişen kabağın eni ise 15 santimetreye ulaştı.

Tohumu ektiğinde çevredekilerin 'yetişmez' demesine rağmen kabağın büyüdüğünü söyleyen Cüneyt Gözüdik, sonuca kendisinin de şaşırdığını belirterek, "Tohumunu Hatay'dan getirdim. Hatay'da bu kadar büyümüyor diye biliyorum. Tohumu ilk ektiğimde bana Karadeniz Bölgesi'nde yetilmeyeceğini söylediler. Denedim ve sonuç böyle oldu, biz de şaşırdık" diye konuştu. - ORDU