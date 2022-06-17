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Ordu'da 83 yaşındaki alzaymır hastasına akıllı saat hediye edildi

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da 83 yaşındaki alzaymır hastasına akıllı saat hediye edildi

Ordu'da alzaymır hastası Arif Baysal'a, Büyükşehir Belediyesince akıllı saat hediye edildi.

Ordu'da alzaymır hastası Arif Baysal'a, Büyükşehir Belediyesince akıllı saat hediye edildi.

Perşembe ilçesinde yaşayan Baysal'ın bir süre önce kaybolduğunu ve yapılan aramalar sonucu bulunduğunu öğrenen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, harekete geçti.

Daire Başkanı Seyfettin Bilkay, Baysal'ın ilçeye bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki evine gelerek akıllı saati teslim etti. Teknik personel tarafından da aileye saati nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgi verildi.

Bilkay, sosyal belediyecilik anlayışıyla ekiplerin her alanda seferber olduğunu belirterek, "Bir süre önce Arif amcamızın yaşadığı olay bizleri çok üzdü. Kendisi kaybolmuş, kısa sürede de bulunmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile hayata geçirdiğimiz projemize Arif amcamızı da dahil ettik." dedi.

Akıllı saat sayesinde Baysal'ın ve ailesinin daha rahat hareket edebileceğini vurgulayan Bilkay, "Bundan sonra ailenin aklı, hastalarında kalmayacak. Saat sayesinde öncelikle güvenli alan belirliyoruz. Hastamız bu alanın dışına çıktığı zaman yakınına anında haber veriyor. Saatimiz ayrıca yaşlılarımızın ilaç saatlerini, hangi doz alacağını da bildirme özelliğine sahip." diye konuştu.

Arif Baysal'ın eşi Pembe ile oğlu İbrahim Baysal, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Güler ve ekibine teşekkür etti.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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