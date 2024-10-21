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Ordu'da 68 Kilo Skunk Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da 68 Kilo Skunk Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda bir tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Ordu'da bir tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, batı illerine sevkiyat yapan tırdaki 2 yabancı uyruklunun yakalandığı belirtilerek, araçta yapılan aramada 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildiği ifade edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakimliğe sevk edilen şüpheliler V.Z. ile M.T'nin tutuklandığı bildirilen açıklamada, "Uyuşturucunun piyasaya sürülmeden ele geçirilmesiyle yaklaşık 285 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Her alanda olduğu gibi uyuşturucu alanında da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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