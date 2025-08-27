Ordu'da 58 Yıllık Cami Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'da 58 Yıllık Cami Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Haberler
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde çıkan yangın sonucu cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında 58 yıllık cami, kullanılamaz hale geldi.

Altınordu ilçesi Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

Akkese Mahalle Muhtarı Ömer Manav (46), caminin alev topuna döndüğünü ifade ederek, "Yangını görünce ihbarda bulundum. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen geldi, yangına müdahale ederek söndürdü. Camimiz şu an harabeye döndü. Neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Devletimizden camimizin onarılması için destek bekliyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
