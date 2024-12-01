Ordu'da 5. Hamsi Festivali: 10 Ton Hamsi İkram Edildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 10 ton hamsi ikram edildi.

Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle 5. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

İlçe sahilindeki alanda kurulan ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, Perşembe ilçesinin Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Hamsi festivalinin hazırlıklarına günler öncesinden başlandığını belirten Güler, festivale katılımın oldukça fazla olduğuna dikkati çekti.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivale sadece ilçe halkının değil, il genelinden ve dışından katılanların olduğunu ifade etti.

Festivalde katılımcılara hamsinin yanı sıra pancar çorbası, mısır ekmeği ve cevizli helva ikram edildiğini kaydeden Albayrak, havanın da güzel olmasıyla güzel bir festivali geride bıraktıklarını aktardı.

Albayrak, festivalin bundan sonraki yıllarda da sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su üzerinde flyboard gösterisi yaptı.