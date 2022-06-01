Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haberler

Ordu'da 5 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesinin kırsal mahallelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen S.B. ve T.Ş, jandarma tarafından evlerinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.