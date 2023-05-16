Ordu'da 46 engelli birey bir günlüğüne asker oldu

ORDU İl Jandarma Komutanlığı'nda, engelli bireylerin bir günlük temsili askerlik töreni gerçekleştirildi. Ailelerinin de izlediği törende 46 engelli birey yemin etti.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle, yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin, vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan vatandaşlar için 'Temsili Askerlik Yemin Töreni' gerçekleştirildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte 46 kişi asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelliler, yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker oldu.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve protokol tarafından askerlerin belgeleri takdim edildi.