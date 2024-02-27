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Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Fatsa ilçesinde iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisinin kimliği, kamera kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet K. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Aynı suçtan 46 kaydı ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası dolayısıyla yakalama kararı da bulunan Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatsa ilçesinde iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisinin kimliği, kamera kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet K. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Aynı suçtan 46 kaydı ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası dolayısıyla yakalama kararı da bulunan Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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