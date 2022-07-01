Ordu'da 3 öğrencinin LGS'de tam puan sevinci

ORDU'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde ( Lgs ) tüm sorulara doğru cevap verip, 500 tam puan alma başarısı elde eden Ömer Faruk Uğurlu, Ahmet Ege Günindi ve Rahman Topçu, Türkiye birincileri arasına girdi.

Türkiye genelinde 5 Haziran'da merkezi olarak 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen Lgs'den Ordu'da 3 öğrenci, 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Türkiye genelinde 48 ilde 193 öğrencinin tam puan aldığı sınavda; Ordu'dan Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Ömer Faruk Uğurlu ve Ahmet Ege Günindi ile özel okul öğrencisi Rahman Topçu, 193 öğrenci arasına girerek Türkiye birincisi oldu.

İstanbul'daki liseleri hedeflediğini kaydeden Ömer Faruk Uğurlu ise "Ben 7'nci sınıfın yaz mevsiminin başlangıcından itibaren hafif tempoyla çalışmaya başladım. Hiç çalışmayı bırakmadım. Düzenli, verimli çalıştım ve sürekli yeni kaynaklar aldım. Böylece farklı soru tiplerini de gördüm. LGS'deki soruların çoğu tanıdıktı, çok farklı soru görmedim. Sınava gireceklere tavsiyem; yeni soru tipleri görmeleri ve çalışmayı asla bırakmamalarıdır. Yani 1 hafta çalışıp, 1 hafta çalışmayı bırakmasınlar. Düzenli bir şekilde çalışsınlar" dedi.