Ordu'da 3 Bin Ecstasy Hap Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Ordu'da yapılan bir operasyonda, üst aramasında 3 bin ecstasy hap ele geçirilen bir kişi tutuklandı. İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddenin teslim alındığı kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ORDU'da, üst aramasında 3 bin ecstasy hap ele geçirilen Mehmet Serhan Doğan (20), gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Ekipler, İstanbul'dan gelen Mehmet Serhan Doğan'ı takibe aldı. Bir süre izlenen Doğan, yolda yürürken gözaltına alındı. Üst araması yapan ekipler, 3 bin ecstasy hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri sonrası Doğan, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.Polis, Doğan'ın İstanbul'da uyuşturucuyu teslim aldığı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.