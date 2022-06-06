3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı. S.O. yönetimindeki 52 SA 160 plakalı otomobil, Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı rıhtım mevkisinde karşı şeride geçerek C.A. idaresindeki 52 EC 188 plakalı otomobile, ardından D.G'nin kullandığı 34 DSU 623 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.E.G, S.G, A.G. ile Ö.G. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuk olduğu öğrenilen A.E.G'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. AA / Hayati Akçay - Güncel Güncel Haberler

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