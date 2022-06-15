Ordu'da 20 yeni şelale keşfedildi

ORDU'da yaklaşık 2 bin derenin üzerindeki 300 şelaleye yeni keşfedilen 20 tane daha eklendi. Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim" dedi.

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği, kentte keşfedilmemiş ve envantere alınmayan şelalelerin tespitine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin derenin üzerinde bugüne kadar tespit edilen ve vatandaşların ziyaretine açılan 300 şelalelenin yanı sıra, üniversite öğrencileri tarafından yürütülen çalışmalarda 20 tane daha keşfedilerek, envantere alındı. Şelaleleri görüntüleyen ve fotoğraflarını çeken öğrenciler, turizm rotasına alınması için çalışma başlattı.

Yavuzcan Bacak (25) ise, "Açıkcası Ordu'nun kültür turizminde ileriye gittiğini düşünüyorum. Şelaleler şehri Ordu projesi zaten yaygınlaştı ve biz de bunun vesilesiyle buraya geldik" diye konuştu.