2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda karla mücadele sürüyor - Haberler

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile çevre obalarda karla mücadele devam ediyor.

Kentte doğanın eşsiz güzelliklerini yansıtan Çambaşı Yaylası'nda yüksekliği 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor.

Zorlu doğa koşullarında çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor. Dozer, kepçe ve greyderlerle bölgede çalışma yapan ekipler, yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmaların hazirana kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, Çambaşı Yaylası'nın turizmle ön plana çıkan bir bölge olduğunu, yaylanın dört mevsim misafir ağırladığını söyledi.

Geçen yıl kasımda başlayan kar yağışının mart sonuna kadar aralıklarla sürdüğünü belirten Kaya, ulaşıma açılan bazı oba yollarının, en son martta etkili yağışla yeniden kapandığını ifade etti.

Kaya, karla mücadele çalışmalarının ilk günden beri vatandaşları mağdur etmeden yürütüldüğüne dikkati çekerek, şimdiye kadar çok ciddi çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

Mayısın sonuna yaklaşılmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini kaydeden Kaya, "Çambaşı Yaylası'nın en yüksek rakımlı bölgelerinde kardan kapanan yollar halen var. Bu yaylamızda 77 oba bulunuyor. Bu obaların bir bölümünün yolu kapalıydı. Hedefimiz bu yolları bir an önce açıp yaylanın tamamını hayvancılıkla ilgilenen besicilere bırakmak." diye konuştu.

Yener Kaya, yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerinin iş makineleriyle temizlendiğini belirterek, büyük özveri gösteren ekiplere ve anlayışından dolayı yöre halkına teşekkür etti.

Bölgede yaşayanlardan Mustafa Bıyık da bu ayda yüksekliği 5 metreyi bulan kar gördüğü için duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, "Çok zor şartlarda yolların açılması için çalışma yürütülüyor. Ekiplere teşekkür ederim." dedi.