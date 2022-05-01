Ordu'da 2 ayda 450 heyelanın zararı 300 milyon TL

ORDU (DHA) - TÜRKİYE Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi raporuna göre, en fazla afetin görüldüğü 7'nci il olan Ordu'da, son 2 ayda 450 farklı noktada heyelan meydana geldi, 59 mahallede birçok ev hasar gördü. Zarar ise 300 milyon TL'yi buldu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yekta Yüksel, "Heyelanlı bölgelerde birtakım mühendislik önlemler alarak, yol geçişi yapabilirsiniz. Fakat konut yapımı bakımından heyelanlı bölgeden uzaklaşmak gerekiyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 2010-2021 yılları arasını kapsayan 'Türkiye Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi' raporu hazırlandı. Ordu, en fazla afetin görüldüğü iller arasında 7'nci sırada yer aldı. Kentte sıklıkla heyelan, sel ve don gibi afetlerin yaşandığı bildirildi. Özellikle yoğun kar yağışı alan bölgelerde heyelan artışının yaşandığının anlatıldığı rapora göre, Ordu'da mart ve nisan ayında 450 farklı noktada irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle 59 mahallede birçok ev hasar gördü, 215 riskli konut da tahliye edildi. Bu 2 aylık hasarın bilançosu ise 300 milyon TL'yi buldu.

Heyelana karşı alınacak önlemlere de değinen Yüksel, "Heyelana müsait arazinin ağaçlandırılması ya da yeşillendirilmesi fayda sağlayan unsurlar. Fakat bunların fosil bir heyelan bölgesine hiçbir etkisinin olmadığı gördük, görüyoruz da. Bir orman arazisi düşünün; biraz meyilli ama yumuşak toprak. Kışın aşırı yağmur yağmasıyla orman arazisi hem de ağaçlı bir arazi, tamamen heyelan nedeniyle deforme oluyor. Bir yerde heyelan varsa; yapacağınız tek şey kaçmaktır. Heyelanlı bölgelerde birtakım mühendislik önlemler alarak, yol geçişi yapabilirsiniz. Fakat konut yapımı bakımından heyelanlı bölgeden uzaklaşmak gerekiyor. Heyelanlı bölgelerde büyük mühendislik çalışmaları yapılıyor. Fakat attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmediği için bu önlemleri öneremiyoruz. Çünkü stabil zemin elde etmek için uçuk rakamlar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.