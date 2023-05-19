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Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Güncel Haberler

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlama programı çerçevesinde Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi ve alanda etkinlikler yapıldı. Programa Ordu Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı.

Ordu Valiliği'nce hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programına, Atatürk Anıtı önünde bulunan alanda yapılan etkinliklerle devam edildi. Burada gerçekleştirilen programda ilk olarak halk oyunları sergilendi, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler ve türküler okundu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından bir konuşma gerçekleştirerek, bu anlamlı günün 104'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programda öğrenciler ve gençler tarafından hazırlanan jimnastik, tekvando ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Düzenlenen programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve protokol üyeleri katıldı. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Ordu Güncel Haberler

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