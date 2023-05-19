Ordu'da 19 Mayıs Coşkusu

ORDU'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra diğer protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programıyla başlayan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İl Müdürü Genç'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Programın son bölümünde ise sportif gösteriler sahnelendi. Kutlamalar saat 19.30'da düzenlenecek olan fener alayı ile sona erecek.