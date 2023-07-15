Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Vali Tuncay Sonel, konuşmasında darbe kalkışmasını unutmayacaklarını ve kardeşliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ORDU'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere bunun adı ister hain FETÖ olsun ister PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ne olursa olsun Allah fırsat vermesin" dedi.

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün atletizm sporcularının getirdiği sancağın Vali Sonel'e teslim edilmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verildi.