Ordu'da 12 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, S.P'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Kafasına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tabanca bulunduğu öğrenildi.