Üye Girişi
Haberler
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

 Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

 Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezi İhbarlarının Yüzde 67'si Asılsız

Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezi İhbarlarının Yüzde 67'si Asılsız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların %67'sinin asılsız olduğu açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü acil sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak için kampanya düzenledi.

Ordu'da, bu yılın 11 aylık döneminde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 67'sinin asılsız ve gereksiz çıktığı bildirildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanyanın tanıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Muhammet Yasin Ergül, Valilik Salonundaki programda, kentlerde vakaya ulaşma sürecini 10 dakikanın altında tutmak, kırsal kesimlerde ise ilk 30 dakikada vakaya ulaşmanın acil sağlık hizmetlerinde öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Ergül, Ordu'da 47 acil sağlık hizmetleri istasyonu olduğunu belirterek, "68 acil yardım ambulansı, bir obez yoğun bakım ambulansı, 4 kar paletli ambulans olmak üzere 73 kara ambulansı ile hizmet vermekteyiz. İhtiyaç duyulduğunda hava ambulansıyla da vatandaşlarımıza hizmet verebilmekteyiz." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş ise yıl içinde 950 bin çağrıya cevap verildiğini, çağrıların 630 binin yani yüzde 67'sinin asılsız ihbar ve gereksiz aramalardan oluştuğunu vurguladı.

Tüm acil numaraların tek çatı altında toplandığı 2020'den bu zamana kadar 4 milyona yakın çağrı karşıladıklarına işaret eden Güleş, "Bu çağrıların yaklaşık yüzde 32'si asıllı vakaya dönüşen çağrılar, yüzde 68'i ise maalesef asılsız ve gereksiz aramalardan oluşmaktadır. Bu tür çağrılar, ihtiyacı olan insanların da çağrı merkezine ulaşmalarını engellemektedir." diye konuştu.

Uzman Dr. Emre Şengün ise yaşama giden yolda zamanın önemini ve fermuar sistemini anlattı.

Konuyla ilgili kamu spotlarının gösteriminin yapıldığı programa, Vali Muammer Erol, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, kamu kurumlarının yetkilileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
img

Netanyahu'nun canını sıkacak gelişmeyi Hamas duyurdu
img

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
img

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu? Al Ittihad Al Nassr CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Ittihad Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Messi Galatasaray'a mı gelecek? Ali Rıza Özderici neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Trabzonspor Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.