Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan Genç Yetenek

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen 15 yaşındaki Efe Demirsan, genç yaşına rağmen takıma verdiği katkıyla göz dolduruyor. Demirsan'ın hedefi ise genç milli takıma seçilerek ay yıldızlı formayı giyebilmek.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen 15 yaşındaki Efe Demirsan, genç yaşına rağmen takıma verdiği katkıyla göz dolduruyor.

Ordu'da 5 yıl önce tekerlekli sandalye basketboluna başlayan Efe Demirsan, kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer almayı başardı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünde 11 numaralı formayı giyen Demirsan'ın hedefi ise genç milli takıma seçilerek ay yıldızlı formayı giyebilmek.

Demirsan, Durugöl Recep Kara Spor Salonu'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin, 2017'de babasına ait tüfekle oynadığı sırada silahın ateş olması sonucu kazara vurulduğunu, o günden bu yana hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürdüğünü anlattı.

Engelli basketboluyla arkadaşlarının tavsiyesiyle 10 yaşında tanıştığını belirten Demirsan, 5 yıldır formasını giydiği Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için mücadele verdiğini söyledi.

Demirsan, ilk yıllarda çok az forma şansı bulduğunu, son iki sezondur çok çalışarak maçlarda süre almayı başardığını aktardı.

Antrenörü Cem Aslan'ın kendisine çok güvendiğini, bu güveni boşa çıkarmamak için gayret gösterdiğini vurgulayan Demirsan, basketbol sayesinde öz güven kazandığını, fizik olarak da güçlendiğini kaydetti.

Demirsan, hedeflerine ilişkin de "Yaşım henüz çok genç. Bu sporu 50 yaşına kadar yapabilen ağabeylerim var. Benim de hedefim engelli basketbolunda çok başarılı olup genç milli takıma seçilerek ay yıldızlı formayı giyebilmek." dedi.

Hiçbir antrenmanı kaçırmadığını, antrenman olmadığı günlerde ise fitness salonuna giderek kollarını güçlendirdiğini ifade eden Demirsan, bu süreçte ailesinin desteğinin kendisi için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.