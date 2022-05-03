Ordu Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine 7 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında da dar gelirli, 65 yaş üzeri, engelli ve kimsesiz vatandaşların yanında olduğu belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Buharalı Şakir Efendi Aşevi ile sıcak yemek ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, hayata geçirilen sosyal marketle gıda, giysi, temizlik gibi ihtiyaçların da giderildiği ifade edildi.

Bu kapsamda sosyal yardımlarda adeta seferberlik ilan edildiği vurgulanan açıklamada, " Ordu Büyükşehir Belediyesi, ramazan süresince 6 bin 177 vatandaşa gıda, giyim, ev tekstili gibi ihtiyaçlar için yardımda bulunurken, il genelinde yaşayan ihtiyaç sahipleri, Ordu sınırları içerisinden geçen yolcu ve şoförler, kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrencilerine 120 bin iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin diğer yardımlar ile ramazan ayında toplamda 7 milyon liralık yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri gülümsettiği kaydedildi.