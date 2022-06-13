Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, 15 Milyon TL Harcayıp Vazgeçtiği Botanik Park Tepkisi: "Paramızla Bize Eziyet Çektiriliyor, Halkın Parası Çarçur...

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Ordu'da AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin, 2016 yılında 15 milyon TL'ye mal ettiği Botanik Park bugün bakımsız vaziyette ve çöplüğe dönmüş durumda. "Şehir hastanesi" yapılacağı gerekçesiyle yıkılan, fakat hastane yapılmasından da vazgeçilen alanda hayvanlar otlarken, yurttaşlar fındık kurutuyor. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Burası bir enkaz halinde şu anda. Ne olacağını da kimse resmi olarak söylemiyor" dedi. ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak ise alanın "millet bahçesi" olması için yaptıkları çağrıyı yinelerken, "Bu yıkılan yerin, harcanan masrafın hesabı da bir gün sorulacak elbet" diye konuştu.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında 15 milyon TL'ye mal ettiği 116 dönümlük Botanik Parkı'nı "şehir hastanesi yapılacağı" gerekçesiyle yıkmasının üzerinden 6 yıl geçti. Şehir hastanesinin, Ordu Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılmasına karar verildi. Botanik Park'a yapılan çay bahçesi, kamelyalar, su kanalları, oturma alanları tahrip olurken, Ordulu yurttaşlar parkın akıbetinin ne olacağını merak ediyor.

Su kanalları, süs havuzları çöplerle dolarken yurttaşlar, yetkililerin bir an önce burayı yeşil alan olarak değerlendirmesini istiyor.

"ZATEN FİDANLIKTI BURASI"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Burası 2016 yılında Botanik Park olarak projelendirildi. O yılda da başlandı. Burası Orman Müdürlüğü'nün fidanlık alanıydı. Fidan yetiştiriliyordu. 100 küsur dönüm. Burası Botanik Park olarak yapıldı. Yapıldığında biz de 'uygun' dedik. Zaten fidanlıktı burası. Aynı zamanda da bir mesire alanı olacaktı. Fakat, buraya o dönemde 15 milyon TL gibi bir masraf olacaktı" dedi.

"BİTİMİNDE SON NOKTAYA GELİNDİĞİ ANDA BİRDEN KARAR DEĞİŞTİRİLDİ"

Proje sürerken alana fidanların dikildiğini söyleyen Gönül, "Alanda kamelyalar, oturacak yerler, çay ocakları gibi yerler vardı. Yapılmıştı. Bitiminde son noktaya gelindiği anda birden karar değiştirildi. 'Şehir hastanesi' planı çıktı. Biz ona tepki verdik. Önceki proje aslına uygun bir şekilde yapılıyordu. Hem burası coğrafi olarak çok uygun hem de Civil Deresi'nin kenarı olmasından dolayı buranın zemini çok sağlam bir zemin değil" diye konuştu.

"O KADAR PARA NİYE VERİLDİ, İKİ YIL İÇERİSİNDE NİYE VAZGEÇİLDİ?"

Gönül, Botanik Park'ın projelendirildiği alanın arkasının Ordu'nun eski yerleşim yeri olduğunu belirtirken, "Burası Ordu'nun ilk şehirleştiği alan. Daha sonra burası terk ediliyor. Orada tarihi kalıntılar var. Burada şehir hastanesi olduğunda bu kalıntılar tamamen tahrip olmaya başlayacaktı. O kadar para niye verildi, iki yıl içerisinde niye vazgeçildi? Burası şehir hastanesi için uygun bir zemin değil. Şehrin çok dışarısında bir yer diye tepki verdik" sözleriyle Botanik Park alanına şehir hastanesi yapılmasına karşı çıktıklarını anlattı.

"HAYVANLAR OTLATILIYOR"

Park alanında şehir hastanesi yapılmasından vazgeçildiğini; hastanenin Ordu Üniversitesi'ne bağlı kampüs içerisinde inşa edildiğini ifade eden Gönül, "Burada her iki proje de olmadı. Burası atıl durumda. Hayvanlar otlatılıyor. Fındık döneminde de burada fındık seriliyor. İnsanlar fındıklarını kurutuyor. Burası bir enkaz halinde şu anda. Ne olacağını da kimse resmi olarak söylemiyor" dedi.

"HALKIN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR, ÇÖPE ATILIYOR"

ORÇEV ve Ordulular olarak alanın ilk projelendirildiği şekliyle Botanik Park, mesire alanı olarak değerlendirilmesini istediklerini vurgulayan Gönül, "Bizim paramızla bize eziyet çektiriliyor. Bu halkın parası çarçur ediliyor, çöpe atılıyor. Çöp olduğu buradaki durumdan da belli şu anda" diyerek vergilerin doğru kullanılmadığını ifade etti.

"BURASI EN UYGUN YER, MİLLET BAHÇESİ OLSUN"

Ordu'nun merkezinde yeşil alan olmadığını, betonlaştığını söyleyen Gönül, "Bir tezat durum var. Biz denizin kenarında olan bir şehiriz. Her tarafımız yeşillik, ormanlık ama şehir merkezi sadece beton. Halk burada yararlanamıyor. Burası, en uygun yer, millet bahçesi olsun. Adı ne olursa olsun ama içeriği, yapılan işin niteliği önemli. Burası millet bahçesi olsun, herkes yararlansın. Günün birinde burası zaten şehrin ortası kalacak. Kalmaya başladı zaten. Bizim için en uygun olanı, buranın millet bahçesi olması diye düşünüyoruz" sözleriyle de alanın 'millet bahçesi' olması konusunda yetkililere çağrı yaptı.

"HALKIN DEĞERLERİ GİTMİŞ OLUR"

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, plansızlığa dikkat çekerken, "Uzun vadeli bir iş yapılırken biraz tartışmak gerekir. Ben yönetici olarak akşam aklıma gelen bir şeyi yaşama geçiriyorsam tartışmalı yer olur. Daha sonra da yıkılır, yenisi yapılır. Masraflar, halkın değerleri gitmiş olur. O nedenle bu tür çalışmaların belli bir dönem tartışılması gerekir ki yanlış yapılmasın, ortak akıl yaratılsın. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Ordu'nun bazı yerlerinde de böyle" dedi.

"ŞEHRİN İÇERİSİNDEKİ YEŞİL ALANLAR"

Ordu'nun Botanik Park'a doğru büyüdüğünü, yeşil alana ihtiyacının olduğunu vurgulayan Özbucak, "Bir dönem önceki büyükşehir kurucu belediye başkanı Enver Yılmaz, biz yeşil alan büyütülmesi gerektiği üzerine çağrı yaparken ilginçtir şöyle bir açıklaması vardı; 'Ordu'nun yüzde 80'i yeşil alan' diye vurgulamıştı. Ama ne yazık ki belediye başkanı, fındık bahçelerini de yeşil alan olarak nitelendirdi. Oysa yeşil alan, betonların, şehrin içerisindeki yeşil alanlardır" diye konuştu.

"ŞEHİRLERDE MİLLET BAHÇESİNİ YAPARKEN HAFIZALAR YOK EDİLİYOR"

Botanik Park alanının yeşil alan olarak kalması gerektiğini ifade eden Özbucak, şunları söyledi:

"Millet bahçesi, vesaire değişik isimlerle, sonu hoş, 'bahçe.' O zaman tabii ki olsun. İsme o kadar takılmıyoruz ama burada tabii ki o nitelendirmenin bir siyasi misyonu söz konusu. Şehirlerde millet bahçesini yaparken hafızalar yok ediliyor. Belki sözcük olarak güzel. Yeşil alan yapılıyor ama yıkılan yerlerde o ilin tarihi hafızası olan yerler. Orayı yıkıp yeşil alan yapmak yerine hem o bölgeyi yeşillendirebilir hem o hafızayı koruyabilir. Örneği statları yıkıyor. Evet, statlar misyonunu bitirmiştir ama o ilin de hafızasıdır. Başka türlü değerlendirilebilir. Hafızaları yok etmemek gerekir."

"MASRAFIN HESABI DA BİR GÜN SORULACAK ELBET"

Park alanının, yeşil alan olarak kullanılmasının Ordu için bir fırsat olduğunu belirten Özbucak, "Bu yıkılan yerin, harcanan masrafın hesabı da bir gün sorulacak elbet. 'Ben yaptım, oldu, hadi yıkalım, yeniden para harcayalım.' Böyle bir yönetim anlayışı kabul edilemez" dedi.

"İNEKLERİN VE KOYUNLARIN ALANI BURASI"

Özbucak, park alanının bugün hayvanların otlağı haline dönüştüğünü söylerken, "İneklerin ve koyunların alanı burası. Yazın da ücretsiz, insanlar geliyor buraya, geniş alan fındığını serip, fındık kurutuyor. O nedenle atıl bir şekilde" diye konuştu. Özbucak, alanın ilk projelendirildiği gibi botanik park olması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

ANKA / Güncel