Ordu Büyükşehir Belediyesi Gölköy'de alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların temiz suya ulaşımını sağladı ve yol sorunlarını çözdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol ve su yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi son 4,5 yıl içerisinde Gölköy'ün önemli sorunlarını çözüme kavuşturdu.

Kesintisiz ve temiz içme suyu

Karadeniz Bölgesinin zorlu arazi şartlarına rağmen çalışan ekipler, Gölköy ilçesinde yaklaşık 43 bin 979 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışması yaptı. Ayrıca 8 bin 965 metre kanalizasyon hattı çalışması da hayata geçirildi.

Vatandaşların temiz suya ulaşımını sağlamak içinde aralıksız çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi 4 adet içme suyu deposu, 3 adet su alma yapısı inşa edildi.

Muhtemel kuraklık ve içme suyu sorununa karşı ilçenin değişik noktalarında 5 adet gölet çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni su kaynakları için 1 adet sondaj çalışması yaptı. Suya ulaşan ekipler, suyu içme suyu deposu vasıtasıyla içme suyu şebekesine aktarma işlemi tamamlandı.

Mahalle ve grup yolları asfalt ve beton yol ile buluştu

Öte yandan dağınık yerleşimin görüldüğü Gölköy ilçesinde önemli yol çalışmalarına da imza atıldı. İlçede yapılan ulaşım yatırımları sonrası, birçok mahalle ve grup yolu asfalt ve betonla buluştu.

Bu kapsamda Gölköy'de 4.5 yılda 71 kilometre sıcak asfalt başta olmak üzere emülsiyon (sathi asfalt) kaplama ve beton yol çalışması yapılırken 25 kilometre uzunluğunda yeni yol açma ve yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi yine bu süreçte 1.853 metre yağmur suyu hattı, 6 bin 600 metreküp taş duvar çalışması ile 283 kilometre hendek temizliği yapılarak hizmete alındı. - ORDU