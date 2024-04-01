Iğdır Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Nuri Güneş 22 bin 908, AK Parti adayı Ülkü Öcal 20 bin 969 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

- Güneş'in öz geçmişi

Iğdır'da 1953 yılında doğan Mehmet Nuri Güneş, HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'te aktif görev aldı. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 2009'daki yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçildi.

Güneş, evli ve 3 çocuk babasıdır.