Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den Anneler Günü Mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, mesajında, annelerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirtti.

Toplumun temelini oluşturan, aileyi fedakarlıklarıyla bir arada tutan annelerin bu özel gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Güler, annenin, içinde sevgiyi, şefkati, merhameti ve iyiliği barından en güzel kelime olduğunu aktardı.

Varlıklarıyla hayata anlam katan, dünyayı zenginleştiren annelerin şefkat dolu yürekleri ile kendilerine her zaman yol gösterici olduğunu ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilediğini aktaran Güler, bunun içindir ki anne sevgisinin en büyük ve en kıymetli sevgilerden biri olduğuna işaret etti.

Başkan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, anneliği en mukaddes ve en çok hürmete layık bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bizler de bu doğrultuda yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız."

Başta ülkenin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerin ve gazilerin anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutladığını belirten Güler, tüm annelere sağlıklı ve huzur dolu günler diledi.