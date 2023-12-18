Üye Girişi
Haberler

Ördekleri telef eden köpeği ördek kafesine kilitledi

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'da bir vatandaş ördeklere saldırarak telef eden sahipli bir köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş ördeklere saldırarak telef eden sahipli bir köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşanan olayda sahil yolunda yürüyüş yapan Olgun Aydoğan, bir köpeğin mahalle sakinlerine ait olan ördeklere saldırarak telef ettiğini gördü. Koşarak köpeği uzaklaştırmaya çalışan vatandaşın çabaları sonuç bulmadı. Pes etmeyen ve ördeklere saldırmaya devam eden köpeği uğraş sonucunda yakalayan Olgun Aydoğan, köpeği ördek kafesine kilitleyerek cezalandırdı. Vatandaş o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, "Sahilde turistik tesis bahçesinde ördekler besleyip, müşteriler tarafından ilgi odağı olan sevimli hayvanlar tasmalı beyaz kurt köpeğinin hışmından bir türlü kurtulamıyor. Sahilde yürüyüş yaparken köpeğin ağzından güçlükle birkaç ördeği kurtardım. Baş edemeyince köpeği ördek yumurtalarının da bulunduğu kümese kilitleyerek sahibinin gelmesini bekledim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydoğan Samsun Samsun Hayvanlar Olaylar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi? Survivor Özgür kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Özgür kaç yaşında, evli mi? Survivor Merve kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Merve kaç yaşında, evli mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title