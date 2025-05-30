Orban, Macar Ailelerin Finansal Kaybını ve Ukrayna Bağlantılarını Açıkladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar ailelerin her yıl çevrimiçi finansal dolandırıcılıklar nedeniyle yaklaşık 8 milyar forint (yaklaşık 22,5 milyon dolar) kaybettiğini belirterek, bu siber suçları işleyen şebekelerin yüzde 80'inin Ukrayna ile bağlantısının olduğunu savundu.

Macar devlet radyosuna konuşan Orban, Macar ailelerin her yıl çevrimiçi finansal dolandırıcılıklar nedeniyle yaklaşık 8 milyar forint kaybettiğini, hükümetin bu alanda polise daha fazla kaynak ayırması nedeniyle yaklaşık 1,5 milyar forintin (yaklaşık 4,3 milyon dolar) geri alınabildiğini kaydetti.

Orban, bu siber suçların önemli bir kısmının Ukraynalı suç şebekeleriyle bağlantılı olduğunu ileri sürerek, "Bu suç gruplarının yüzde 80'inin Ukrayna bağlantıları var. Ukrayna'dan faaliyet gösteriyorlar ve yapıları mafyavari şekilde örgütlenmiş durumda." diye konuştu.

Macar makamlarının, vatandaşları kandırmak için kendini banka olarak tanıtan Ukrayna'daki yasa dışı bir çağrı merkezini çökerttiğini söyleyen Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine (AB) katılması halinde bu tehditlerin büyüyeceğini öne sürdü.

Orban, "Onlar için her şey kolaylaşacak. Avrupa Birliğinin sistemine entegre olacaklar ve diğer finansal hizmet sağlayıcıları gibi muamele görecekler. Onlara karşı harekete geçmek çok daha zor olacak." görüşünü paylaştı.

AB yönetimini de eleştiren Orban, AB'nin finansal krizlerden savaşlara kadar her krizi gücü merkezileştirmek için bahane olarak kullandığını savundu. Orban, şöyle devam etti:

"Ne zaman sorun çıksa, Brüksel yetkileri üye devletlerden alıp kendine topluyor. Bunu finansal krizde, göç krizinde, COVID'de, enerji krizinde yaptılar. Şimdi de savaşta yapıyorlar. Önümüzdeki yılların büyük sorusu şu; Brüksel (AB yönetimi), Ukrayna savaşını üye devletlerden daha fazla para ve karar alma yetkisi koparmak için kullanacak mı?"