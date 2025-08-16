Orban: Dünya Artık Daha Güvenli Bir Yer

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yıllarca iki büyük nükleer gücün birbirlerine dostane davranmadıklarını izlediklerini belirterek, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan zirvenin ardından dünyanın "daha güvenli bir yer" olduğunu ifade etti.

Macaristan Başbakanı Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Orban, yıllarca iki büyük nükleer gücün işbirliği çerçevesini ortadan kaldırmasını ve birbirlerine dostane olmayan mesajlar göndermelerini izlediklerini belirterek "Artık bu sona erdi. Bugün dünya, dünden daha güvenli bir yer." ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X'ten yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında en üst düzeyde diyalog kurulduğu sürece dünyanın daha güvenli bir yer olacağını vurguladı.

Szijjarto, bu zirvenin yapılmasını sağladıkları için Trump ve Putin'e teşekkür etti ve Ukrayna'daki savaşın müzakere masasında çözülebileceğine dikkati çekti.

Barışın ancak müzakere, diyalog ve diplomatik kanalların açık tutulmasıyla tesis edilebileceğini kaydeden Szijjarto, "Macaristan, Brüksel ve savaş yanlısı Avrupalı politikacılardan farklı olarak 3,5 yıldır bu tutumu savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, X'ten yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya çalışmasını ve bu konuyu Avrupalı liderlerle sürekli görüşmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Lipavksy, "Putin, barış görüşmelerini ciddiye alsaydı bugün bütün gün boyunca Ukrayna'ya saldırmazdı." ifadesini kullandı.