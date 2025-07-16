Orban'dan AB'ye Ukrayna'ya Yaptırım Çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir "vatandaşının Ukrayna'da orduya katılmayı reddettiği gerekçesiyle askerler tarafından dövülerek öldürüldüğü" iddiasını yineleyerek, Avrupa Birliği'ne (AB) olayın sorumlularına yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Orban, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan vatandaşı olan Jozsef Sebestyen'in Ukrayna'da zorunlu askerliğe katılmayı reddettiği gerekçesiyle dövülerek öldürüldüğü" iddiasını yineledi.

Bu durumun Ukrayna'da "bir istisna" olmadığını belirten Orban, "Bugünün Ukrayna'sını tanımlayan devlet kaynaklı vahşet ve kanunsuzluğun açık bir örneğidir ve bu nedenle Ukrayna'nın AB'ye katılmasına izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Orban, Macaristan hükümetinin, Brüksel'den, olaydan sorumlu olanları AB İnsan Hakları Yaptırım Listesi'ne eklemesini resmen talep ettiğini bildirdi.

Bu tür suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Orban, bir diğer paylaşımında da "Savaş halinde olan bir ülke bile askere alma sırasında erkeklerin dövülerek öldürülmesine izin veremez. Mağdur aynı zamanda bir AB üye devletinin vatandaşıysa, Brüksel'in müdahale etme görevi vardır. Ukrayna, insan haklarını çiğneyerek üyelik yolunda ilerleyemez. Baskı, üyelikle ödüllendirilmemelidir!" değerlendirmesinde bulundu.

Macar vatandaşının Ukraynalı askerlerce dövülerek öldürüldüğü iddiası

Macar basınında temmuz başında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesinde, hem Ukrayna hem de Macaristan vatandaşlığı bulunan Jozsef Sebestyen'in orduya katılmayı reddettiği için askerler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti. Daha sonra da Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Sandor Fegyir'in Macaristan Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilmişti.

Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu Facebook hesabından 10 Temmuz'da yapılan açıklamada, Sebestyen'in bir Ukrayna vatandaşı olduğu, hastane raporunda şiddete işaret eden bir yaralanma bulunmadığı ve kendisinin "akciğer embolisi" nedeniyle öldüğü ifade edilmişti.

Orban, 11 Temmuz'da basına verdiği demeçte, Sebestyen'in Ukrayna'da askerlerce dövülerek öldürüldüğünü söylemişti.