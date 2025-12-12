Macaristan: Rus varlıklarının dondurulmasına dair oylama AB'ye onarılamaz zararlar verecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nde (AB) Rus varlıklarının "kalıcı" olarak dondurulmasına ilişkin bugün yapılacak oylamanın, Birliğe "onarılamaz zararlar vereceğini" belirtti.

Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AB'nin, Rus varlıklarını "kalıcı" olarak dondurma kararını ilişkin açıklama yaptı.

Brüksel'in öğle saatlerinde "onarılamaz zararlar verecek" bir yazılı oylama yapacağını belirten Orban, oylamanın konusunun AB üye ülkelerinin bugüne kadar her 6 ayda bir oy birliğiyle kabul ettikleri dondurulmuş Rus varlıkları olduğunu ifade etti.

Orban, bugünkü prosedürle AB'nin tek bir kalem darbesiyle oy birliği şartını kaldırdığını, bunun açıkça hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Başbakan Orban, "Bugünkü kararla, AB'de hukukun üstünlüğü sona eriyor ve Avrupa liderleri kendilerini kuralların üstünde görüyorlar." ifadesini kullandı.

Orban, Avrupa Komisyonu'nun, AB anlaşmalarına uyumu korumak yerine, sistematik olarak Avrupa hukukunu ihlal ettiğini, bunu da "kazanılması imkansız" olan Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için yaptığını belirtti.

Bununla birlikte AB'de hukukun üstünlüğünün, "bürokratların üstünlüğü" ile yer değiştirdiğini savunan Orban, "Başka bir deyişle, Brüksel diktatörlüğü hakimiyet kurdu." değerlendirmesini yaptı.

Orban, bu karara itiraz ettiklerini ve yasal düzenin yeniden tesisi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Rusya Merkez Bankasının varlıklarının kalıcı olarak dondurulması kararı, dün AB Büyükelçileri tarafından AB anlaşmalarının 122. maddesi uyarınca kabul edilmişti. Kararın bugün oylanarak onaylanması bekleniyor.

Bu madde, oy birliği değil üye ülkelerin nitelikli çoğunluğunu gerektiriyor ve Avrupa Parlamentosu'nu (AP) devre dışı bırakıyor.

Bugüne kadar Rus varlıklarının dondurulması kararı, 27 ülkenin oy birliğine bağlı, bireysel vetolara açık şekilde alınıyordu.

Söz konusu madde, daha önce Kovid-19 salgını ve enerji krizi gibi acil durumlarla başa çıkmak için kullanılmıştı.

Dondurulmuş Rus varlıkları

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Belçika, Ukrayna'ya mali desteğin AB'nin ortak borçlanmasıyla sağlanmasını uygun buluyor.

Rusya, Brüksel'deki finans kuruluşu Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya güveni zedeleyebileceğinden endişe ediyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde de görüşülmesi bekleniyor.