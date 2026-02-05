Haberler

Macaristan Başbakanı Orban, Batı'nın "ahlaki üstünlük" iddiasının çöktüğünü söyledi

Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ni eleştirerek Batı'nın uzun süre ahlaki üstünlüğünü savunduğunu ancak bu iddianın günümüzde geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın uzun süre ahlaki olarak üstün olduğunu savunduğunu ancak bugün bu iddianın çöktüğünü belirtti.

Macaristan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Orban, katıldığı etkinlikte, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Orban, Brüksel'den gelen paranın "Macaristan hükümetine karşı çalışan aktörlere aktığını" savundu.

Batı'nın bir dönem refahı yansıttığını dile getiren Orban, "Batı, uzun süre ahlaki üstünlüğünü savunmuş ancak bu, her zaman mali çıkarlarıyla örtüşmüştür. Bugün, bu iddia çökmüş durumda ve bunun neden geçerliliğini yitirdiğini açıklayan çok sayıda yayın bulunuyor. Batı, artık bir rol model değil. Avrupa gerileme döneminde ve AB sansür, savaşa girme baskısı, Ukrayna'ya para gönderme ve ulusal alana müdahaleyi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Orban, kopyalayabilecekleri bir dış modelin artık bulunmadığına dikkati çekerek, artık Macaristan'ın ulusal çıkarlarından yola çıkarak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
