Orban: Avrupa, Ukrayna Savaşına Karşı Uykuya Daldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Avrupa'nın "uykuya daldığını" belirtti.

Macaristan hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başbakan Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Kossuth Radyosu'na değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi için Avrupalı liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bu kapsamda Putin'le çoktan görüşmüş olması gerektiği eleştirisinde bulunan Orban, "Avrupa uykuya daldı." dedi.

Orban, bu savaşın denizaşırı ülkelerde değil Avrupa'da yaşandığını hatırlatarak, savaşın sona erdirilmesinin kendi çıkarlarına olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Putin arasında yapılması beklenen görüşmeyi "iyi haber" olarak nitelendiren Orban, "Çünkü onlar olmadan ateşkes olmaz. Ancak bu sadece ABD'nin işi olmamalı, Avrupa da harekete geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.