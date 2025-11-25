Haberler

Orban: AB, Ukrayna Savaşını Finanse Etmek İstemiyor

Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için masrafları nasıl karşılayacağını bilmeden hareket ettiğini ve ülkesinin bu 'kazanılması imkansız' savaşı finanse etmeyeceğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB), masrafları nasıl karşılayacağını bilmeden Ukrayna'daki savaşı sürdürmek istediğini savunarak ülkesinin, "kazanılması imkansız" bir savaşı finanse etmeyeceğini belirtti.

Orban, AB liderlerinin Ukrayna konusundaki özel toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB liderleri ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisini ele aldıklarını aktaran Orban, "AB'nin, bunun masraflarını nasıl karşılayacağına dair hiçbir fikri olmadan Ukrayna'daki savaşı sürdürmek istediği açıktır." dedi.

Orban, Brüksel'in üye ülkelerden daha fazla para vermelerini istediğini dile getirerek, Macaristan'ın "kazanılması imkansız" bir savaşı finanse etmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
