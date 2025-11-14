Orban, AB'nin Rus Enerji Yasağına Karşı Avrupa Adalet Divanına Başvuracak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) "Rus enerji ithalatını sonlandırma planına" karşı çıkarak, konuyu Avrupa Adalet Divanına taşıyacağını belirtti.

Orban, Macaristan devlet radyosuna yaptığı açıklamada, AB'nin Rus enerji ithalatını engellemeye yönelik adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin 2027 sonuna kadar Rus petrol ve doğal gaz ithalatını "tamamen sonlandırma planında" ülkesinin Rus enerjisine yönelik yaptırımlar üzerindeki veto hakkını atlatmaya çalıştığını dile getiren Orban, Brüksel'in bu planına karşı olduklarını söyledi.

Orban, "Bu konuda Avrupa Adalet Divanına başvuruyoruz. Bu, Avrupa hukuku, hukukun üstünlüğü ve Avrupa işbirliğinin açık ihlalidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler." dedi.

Başbakan Orban, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmiş ve Rus enerjisine yönelik yaptırımlarda ülkesine muafiyet tanınmasını talep etmişti.

Viktor Orban, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, talep ettikleri muafiyetin sağlandığını söylemişti.