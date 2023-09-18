ÖRAV'ın ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) işbirliğiyle Türkiye genelinde fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecek.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) işbirliğiyle Türkiye genelinde fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başvuruların başladığı yarışmaya katılım için son tarih 30 Ekim olarak belirlendi.

Herkese açık fotoğraf yarışmasının teması ise eğitim olacak. Ödüllü yarışma sonrasında sergi hazırlıklarına başlanacak.

Yarışmanın jürisi, ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, ÖRAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, Garanti BBVA Fotoğraf Kulübü Başkanı Osman Bahri Turgut, fotoğrafçı Gültekin Alkurt, Emine Bulut, Nezihi Gözen ve Nur Esra Kardeş'ten oluşuyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevresine ve doğaya duyarlı gençler, dezavantajlı bireyler için fırsat eşitliği, toplumsal barış, ülkemizin refahı, bilim insanlarımızın evrensel başarıları, kültür- sanat zenginliklerimiz, hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar, sosyal ilişkileri ve iletişimi kuvvetli, başkasının derdini dert edinen bireyler… Bu ve bunun gibi birçok konunun temelinde eğitimin yer aldığı bir gerçek. Bu sebeple başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitime gönül vermiş, eğitimin olmasa olmazımız olduğuna inanan herkesi, yaşamın her anında eğitimin yansımalarını fotoğraflamak üzere yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz."

Yarışmaya katılım için bilgiler "www.orav.org.tr" adresinde yer alıyor.