Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını verdi
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta Gerçekleşti

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Yozgat'ta Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) toplantısında, bölgeye yapılan 6,9 milyar liralık yatırım ve 47 devam eden proje hakkında bilgi verildi. Yeni destek programı SoGreen ile yeşil dönüşüm hedefleniyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN), mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı Yozgat'ta gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği'nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Çiçek, ORAN'ın 2010-2025 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta toplam 906 projeyi hayata geçirdiğini belirterek, 6,9 milyar liralık yatırımın bölgeye kazandırıldığını söyledi.

Bu yıl itibarıyla toplam bütçesi 420 milyon lira olan 47 projenin devam ettiğini ifade eden Çiçek, bu projelerde üretim, istihdam, inovasyon ve sosyal içermenin öncelikli olduğunu kaydetti.

Yeni açıklanacak destek programına ilişkin bilgi veren Çiçek, "Kısa adı SoGreen olan ve yerelde kalkınma ajansları tarafından uygulanacak Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında taslak olarak hazırlanan 'SoGreen Hızlandırıcı Mali Destek Programı'nı kısa bir zaman içerisinde ilan edeceğiz. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek bu program, yeşil dönüşüm ve sosyal içerme boyutları güçlü olan mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve birliklerin projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.