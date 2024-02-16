Üye Girişi
Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindekiler milli uçak gemisi tasarımını inceledi

Güncelleme:

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması direktifi üzerine alınan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisince tasarımına başlanan milli uçak gemisinin...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması direktifi üzerine alınan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisince tasarımına başlanan milli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerini inceledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe katedilen milli uçak gemisinin tasarımının yerinde incelenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında müdürlüğün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen milli uçak gemisinin tasarım faaliyetleri yerinde incelendi.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Recep Tayyip Erdoğan Ercüment Tatlıoğlu Savunma Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Inter - Salernitana maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Salernitana maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zitvatorok Antlaşması önemi! Zitvatorok Antlaşmasının şartları nedir? Zitvatorok Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı? Rüyada tilki görmek ne anlama gelir? Rüyada tilki yavrusu görmek nedir? Rüyada beyaz tilki görmek ne demektir? Rüyada papatya görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz papatya görmek, sarı papatya görmek nedir? Rüyada papatya tarlası görmek! Rüyada kuru fasulye görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru fasulye yemeği görmek, Rüyada kuru fasulye taneleri görmek ne demektir? Rüyada kestane görmek ne anlama gelir? Rüyada kestane ağacı görmek, rüyada pişmiş kestane görmek, rüyada kestane şekeri görmek nedir? Inter - Salernitana maçı CANLI izle! 16 Şubat Inter - Salernitana maçı canlı yayın izle! 19 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? NET GSM nedir, NETGSM kimin, sahibi kim 0510…? Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Berfu Yenenler Türkiye güzeli mi, Berfu Yenenler Miss Turkey 1. seçildi mi? Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, dizide nerede (Settar Tanrıöğen)? Beşiktaş Fenerbahçe Beko hangi kanalda (BASKETBOL)? Settar Tanrıöğen iyileşti mi? Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey sağlık durumu ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title