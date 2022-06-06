OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı! - Haberler

Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen OPPO Reno 8 serisi, geçtiğimiz haftalarda vitrine çıktı. İlk etapta standart, Pro ve Pro Plus tanıtılırken, serinin uygun fiyatlı Lite modeli için ileri bir tarihe işaret edildi. Ancak akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan son bilgiler, kullanıcıların canını sıkacak nitelikte. Zira cihaz, geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı. Ancak duyurulan teknik detaylar, selefinin yeniden markalanmış bir sürümü olduğunu gösteriyor. İşte OPPO Reno 8 Lite özellikleri ve fiyatı…

OPPO Reno 8 Lite özellikleri

OPPO Reno 8 Lite; 6.43 inç 60 Hz tazeleme hızı sunan FHD+ çözünürlüklü AMOLED panele sahip. Ayrıca parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılmış.

Akıllı telefon, selefinde kullanılan Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve altı adet 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde sol üst köşeye konumlandırılan 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana, Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyon mevcut. Aynı zamanda LPDDR4x ve UFS2.2 teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

OPPO Reno 8 Lite, 33W destekli 4.500 mAh'lik pille geliyor. 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi özelliklere de sahip. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzünü çalıştıracak.