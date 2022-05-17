Oppo'nun Reno 8 serisi görüntülendi! Tanıtım tarihi belli oldu - Haberler

Akıllı telefon dünyasında üst sıralara tırmanmak için çalışmalarını sürdüren Oppo, tüm dünyada önemli bir kullanıcı sayısına ulaşan Reno serisini genişletmek istiyor. Akıllı telefon üreticisi, yakında Reno 8 serisini vitrine çıkaracak. Daha önce de bazı sızıntıları çıkan seri ile ilgili tüm detaylar belli oldu.

Oppo Reno 8 serisi 23 Mayıs'ta tanıtılıyor

Piyasaya çıkış tarihi yaklaştıkça telefonla ilgili detaylarda netleşmeye başlıyor. Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 Pro+ olarak piyasaya çıkacak olan seri, şirket tarafından bir görsel ile açıklandı. Oppo'nun Reno8 serisini 23 Mayıs'ta tanıtmayı hedefliyor.

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Serinin hiç kuşkusuz en merak edilen modeli olan Reno 8 Pro+, bir video içerik ile görüntülendi. Görüntülerde kamera detayı oldukça dikkat çekiyor. Büyük kamera yuvalarıyla iddialı bir görünüme sahip olan cihaz, ön kısmında simetrik bir görünüm ile geliyor. Öte yandan tasarımlara bakıldığında üç modelinde benzerlik gösterdiğini görüyoruz.

Oppo Reno 8 Pro+'ın ekranını Çinli BOE firması üretecek. Aynı zamanda 6.7 inç büyüklüğünde OLED bir panel karşımıza çıkacak. Bu ekran, 120 Hz tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Cihazda OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera ile birlikte gelecek 4 yuva bulunuyor.

Öte yandan önde ise 32 Megapiksellik ortalanmış bir selfie kamerası karşımıza çıkacak. Batarya tarafındaysa 80W destekli 4.500 mAh pilden beslenecek. Her üç telefon da 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama ile geliyor. Seri ilk olarak Hindistan'da tanıtılacak ama burada piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.

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