OpenAI, GPT-5'i Ağustos'ta Kullanıma Sunmayı Planlıyor

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yapay zeka modelinin yeni versiyonu GPT-5'i gelecek ay kullanıma sunmayı planlıyor.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, OpenAI'ın geliştirdiği GPT-5 modeli, tek yapay zeka modeli yerine farklı modelleri bünyesinde barındıran yapay zeka sistemi olarak konumlandırılacak.

Ağustos ayında kullanıma sunulması beklenen model, önceki versiyonlara kıyasla gelişmiş özellikleriyle farklı işlevleri de gerçekleştirebilecek.

Mayıs ayında kullanıma sunulması planlanan GPT-5, ek testler sebebiyle gecikmeli olarak kullanıcılarla buluşacak.

"Anlaşılması zor soruya mükemmel cevap verdi"

OpenAI'ın diğer yapay zeka sistemleriyle entegre çalışarak çok modlu sisteme dönüşecek modelin, ileri kodlama yeteneklerine sahip olması bekleniyor.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, katıldığı podcast yayınında, GPT-5'in anlaşılması zor soruya mükemmel cevap verdiğini ifade etti.

GPT-5'in ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklense de henüz resmi duyuru yapılmadı.

Modelin planlanan çıkış tarihi, sunucu kapasitesi sorunu, test süreçlerinin uzaması ve diğer yapay zeka modellerine karşı özelliklerinin iyileştirilmesi nedeniyle ertelendi.