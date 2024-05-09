Open Rafah Üyeleri İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Filistin'e Destek Eylemi Yaptı

Open Rafah üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi yaptı.

İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Türkiye, Filistin ve tevhit bayraklarıyla "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Akşam namazını konsolosluk binasının önünde kılan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Open Rafah üyesi Emin Furkan Çelik, yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldıran siyonist İsrail'in ancak güçten anladığını söyledi.

Çelik, İsrail'in hastane, ibadethane, okul veya yardım merkezi demeden Gazze'de taş üstünde taş bırakmadığını belirterek, "Barbarlar, şimdi de Refah'a saldırarak insanların sığındıkları çadırları bombalıyor." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsrail'i durdurmalıyız, ya barışla ya da zorla." şeklindeki ifadelerini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Biz, biliyoruz ki bir yandan kan ağlayan mazlum coğrafyalara merhem olmaya çalışırken bir yandan da ülkeniz için uğraşıyorsunuz ama artık yeter. Vakit geldi. İsrail, güçten anlar. İnsanlık adına, insanlığın geleceği adına bu yamyamların durdurulması gerekmektedir. Refah düşmesin. İnsanlığın son umudu Refah ve Gazze yaşasın."

Açıklamanın ardından yatsı namazına kadar nöbet tutan grup dağıldı.