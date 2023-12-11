Open Arms, Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmenleri anmak için etkinlik düzenledi

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms, Barselona plajında düzensiz göçmenlerin anısını yaşatmak için etkinlik düzenledi. Yüzlerce giysi ve hasarlı botlar sergilenerek, Avrupa'ya göç etmek için hayatını kaybeden binlerce insanın dramına dikkat çekildi.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, bu yıl içinde Akdeniz'de hayatını kaybeden 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmeni anmak için Barselona plajında etkinlik düzenledi.

Barselona kent merkezindeki Barceloneta plajında sabah erken saatlerde yüzlerce giysiyi kuma seren Open Arms yetkilileri, Avrupa'ya göç etmek için hayatlarını kaybeden 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmene dikkati çekti.

Yaklaşık 600 metrelik bir alanda yapılan eylemde, kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra hasarlı birkaç bot da plajda sergilendi.

Open Arms'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 75. yılı dolayısıyla bu eylemi yaptıklarını belirterek, "Avrupa'ya ulaşma hayalini sürdüren çok sayıda düzensiz göçmenin gerçekliliğini sahnelemek ve vicdanları harekete geçirmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz'de düzensiz göçmen dramlarının son 9-10 yıldır sürekli yaşanan bir durum haline geldiğine dikkat çekilerek, "Bilinen ve susturulan bir yapısal soykırımla karşı karşıyayız. Binlerce insan, sefalet ve açlıktan uzak, daha iyi bir yaşam elde etmeye çalışırken hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül döneminde toplamda 2 bin 357 düzensiz göçmen, Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp Avrupa'ya giderken Akdeniz sularında öldü ya da kayboldu.

İspanya İçişleri Bakanlığınca, 1 Ocak-15 Kasım döneminde büyük çoğunluğu Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 46 bin 862 düzensiz göçmenin İspanya'ya geldiği, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118'lik artış olduğu belirtilmişti.