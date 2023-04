Onursal Adıgüzel: 'Yurt Dışı Doğumlu 1 Milyon 325 Bin Seçmen Var. 240 Bin Civarı Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran Doğumlu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, toplam yurt dışı doğumlu seçmen sayısının 1 milyon 325 bin olduğunu belirterek, "Seçmen listelerinde yurtdışı doğumlu seçmenlerin doğduğu ve bizim özel olarak odaklandığımız 5 ülke var. Bunlar Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya. Buna göre Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 240 bin civarı seçmen var. Bunların 167 bini Suriye, 23 bini Afganistan, 21 bini İran, 16 bini Irak, 6 bini ise Libya doğumlu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, güncel yabancı seçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel'in yurt dışı doğumlu seçmen sayılarına ve seçim güvenliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Bir süredir gündemi meşgul eden 'yabancı seçmen' konusu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isterim. YSK'nin seçmen listesinde yurt dışında doğan 1.3 milyon seçmen olduğunu bizler de görüyoruz ve gayemiz riskleri tespit etmek olduğundan verileri daha detaylı analiz ediyoruz.

1.3 milyon sayısının tamamının, kamuoyunda endişe yaratan 'yabancı seçmenleri' ifade etmediğini net olarak söyleyebiliriz. Örneğin; bu sayı içerisinde Bulgaristan doğumlu ve vatandaşımız olan 342 bin, Almanya doğumlu ve vatandaşımız olan 209 bin seçmen yer alıyor.

"SURİYE, AFGANİSTAN, LİBYA, IRAK VE İRAN DOĞUMLU OLAN 150 BİN CİVARI İLK DEFA OY KULLANMAK ÜZERE 240 BİN CİVARI SEÇMEN BULUNDUĞUNU TESPİT ETTİK"

YSK'nin son seçmen listesinde, AKP'nin sınırlarımızda uyguladığı açık kapı politikası sonucu ülkemize kontrolsüz girişlerin yaşandığı Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 150 bin civarı ilk defa oy kullanmak üzere 240 bin civarı seçmen bulunduğunu tespit ettik.

Seçmen listelerinde yurt dışı doğumlu seçmenlerin doğduğu ve bizim özel olarak odaklandığımız 5 ülke var. Bunlar Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya. Buna göre Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 240 bin civarı seçmen var. Bunların 167 bini Suriye, 23 bini Afganistan, 21 bini İran, 16 bini Irak, 6 bini ise Libya doğumlu.

"ASILSIZ PAYLAŞIMLARIN GERÇEK RİSKLERİN KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRDIĞINI, BİR PANİK DALGASI YARATMANIN EN ÇOK DEMOKRASİ İSTEYENLERE ZARAR VERDİĞİNİ BELİRTMELİYİM"

Vatandaşlarımızın seçim güvenliği hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Tüm bu kaygıları paylaştığımızı ve her bir riske karşı alternatif planlar üzerinde titizlikle çalıştığımızı herkesin bilmesini isterim. Ayrıca asılsız paylaşımların gerçek risklerin kontrolünü zorlaştırdığını, bir panik dalgası yaratmanın en çok demokrasi isteyenlere zarar verdiğini belirtmeliyim. Herkesin samimiyetle seçimin güvenliğini istediğine şüphe yok. Fakat hep birlikte daha dikkatli olmalıyız.

"SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLİME DAYANAN, KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Seçim güvenliğine ilişkin bilime dayanan, kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. 2019 yerel seçimlerinde tüm Türkiye'de oyların güvenliğini başarıyla sağlayan çalışmalarımızı daha da geliştirdik. 2023'te de her bir oyun güvenliği için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Her riski hesaplıyoruz, her alanda önlem alıyoruz, canla başla çalışıyoruz. Türkiye'nin demokrasiye inanan her vatandaşıyla birlikte 14 Mayıs'ta millet iradesinin seçim sonuçlarına yansımasını sağlayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın, hep birlikte başaracağız."