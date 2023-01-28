Onursal Adıgüzel: 'Millet, Mayıs Seçimlerinde de Bizi Bağrına Basmaya Devam Edecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Hizmette CHP’li belediye başkanları ile yarışamayan akıl, CHP’lileri engelleyemeyen akıl diyor ki; ‘Biz çeşitli oyunlarla, yasa değişiklikleri ile 14 Mayıs’ta sonucu ulaşabiliriz.’ Ben buradan tekrar söylemek isterim: 14 Mayıs’ta hangi yasa değişikliklerini yapsanız da hangi seçim yasasını değiştirseniz de kazanan Millet İttifakı olacak, kazanan millet olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Hizmette CHP'li belediye başkanları ile yarışamayan akıl, CHP'lileri engelleyemeyen akıl diyor ki; 'Biz çeşitli oyunlarla, yasa değişiklikleri ile 14 Mayıs'ta sonucu ulaşabiliriz.' Ben buradan tekrar söylemek isterim: 14 Mayıs'ta hangi yasa değişikliklerini yapsanız da hangi seçim yasasını değiştirseniz de kazanan Millet İttifakı olacak, kazanan millet olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Bilecik'te vatandaşlarla buluştu. Basınla kahvaltı ve esnaf ziyareti öncesinde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından belediye binasında ağırlanan Adıgüzel ve İmamoğlu'na, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ve eski bakanlardan Mehmet Gazioğlu eşlik etti. Onursal Adıgüzel ve Ekrem İmamoğlu ile beraberindekiler, daha sonra İBB desteğiyle başlatılan 'Halkın Esnafı Projesi' tanıtım toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, 'Halkın Esnafı Projesi' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ÖNÜNE TAŞ KOYMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR: Karşımızda öyle bir akıl var ki, bizim önümüze taş koymak için, özellikle büyükşehir belediye başkanlarımızın önüne taş koymak için her şeyi yapıyorlar. Belediye başkanlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında bu engelleri aşıyorlar. Bütçeleri engelleniyor, kredi buluyorlar. Kredilerine çeşitli engeller konuluyor, yine bunları aşarak, hizmete sonuna kadar devam ediyorlar. Bir İçişleri Bakanımız var… İçişleri Bakanımızın tek görevi; iftira atmak, hakaret etmek. Diyor ki; 'Ben hakaret edersem, iftira atarsam, görevimin ciddiyetine yakışmayacak işler yaparsam, CHP'liler korkar, CHP'liler çekinir. Ben buradan çok net şekilde şunu söylemek isterim: Biz, bu milletin bağrından kopmuşuz gelmişiz. Sizin hiçbir hakaretinizden, sizin hiçbir tehdidinizden çekinmeyiz. Tam tersi milletimiz için çalışmaya devam ederiz. Görüyoruz ki nasıl 31 Mart'ta İstanbul'da Bilecik'te, Adana'da, Mersin'de Türkiye'nin birçok beldesinde bizi millet bağrına basmışsa, mayıs seçimlerinde de bizi bağrına basmaya devam edecek.

KAZANAN MİLLET İTTİFAKI OLACAK, KAZANAN MİLLET OLACAK: Öyle bir akıl var ki karşımızda; bizimle sokakta baş edemeyen, esnafa gidip kendini anlatamayan, vatandaşa kendini anlatamayan akıl çeşitli yargı oyunları ile Yüksek Seçim Kurulu'nu siyasallaştırarak, yargıyı siyasallaştırarak belediye başkanlarımızı hedef alıyor. Haksız hukuksuz kararlarla 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerini iptal ettirenler, korkulu rüyalar görüyorlar. 'İstanbul'u kaybettik, Türkiye'yi kaybedeceğiz' diyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Bu akılla, akla sığmayacak kararlarla belediye başkanlarımızı hedef alıp, siyaset yasağına kadar varacak kararlarla belediye başkanlarımızın hizmet etmesini engellemeye çalışıyorlar. Bütün CHP'liler, Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Aklınızdan bile geçirmeyin; 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız' diyoruz. Diğer taraftan, hizmette CHP'li belediye başkanları ile yarışamayan akıl, CHP'lileri engelleyemeyen akıl diyor ki; 'Biz çeşitli oyunlarla, yasa değişiklikleri ile 14 Mayıs'ta sonucu ulaşabiliriz.' Ben buradan tekrar söylemek isterim: 14 Mayıs'ta hangi yasa değişikliklerini yapsanız da hangi seçim yasasını değiştirseniz de kazanan Millet İttifakı olacak, kazanan millet olacak."