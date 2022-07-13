Onursal Adıgüzel: Gece Görüşlü Helikopterlerin Hayata Geçirildiğini Söyledi Bakan. Hava Karardı ve Görüyoruz Ki Bütün Çalışmalar Durdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Muğla'nın Datça ilçesinde devam eden orman yangına ilişkin, "Gece görüşlü helikopterlerin hayata geçirildiğini söyledi Bakan. Buradayız, hava karardı ve görüyoruz ki bütün çalışmalar durdu. Milletvekili arkadaşlarımız bütün alanı defalarca gezdiler, Bakan'la ve kamu yetkilileriyle defalarca iletişim kurdular. Helikopterlerin kullanılacağı söyleniyor. Buradayız, bekliyoruz ama arkamızda görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor. Ne yazık ki şu anda bir müdahale yok" dedi.

Onursal Adigüzel, Datça'da orman yangının sürdüğü Hayıtbükü'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hava kararmasına rağmen yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmediğini söyledi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Öğlen vakti Datça Hayıtbükü bölgesinde başlayan yangın hala sürüyor. Ormanlarımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediye başkanlarımız bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdalar. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın canını koruyabilmek. Bu arada tabiatı, doğayı, canlıları da kurtarabilmek için herkes elinden geleni yapıyor. Sayın Tarım Bakanı da burada. Biz, defalarca uyarlımızı yaptık. Uyarılar yetmedi. Geçmişten ders almamız lazım. Bu ormanlar bizim akciğerimiz, burada yaşayan canlılarla paylaştığımız en önemli varlıklarımız dedik. Geçmişten ders alalım, bütün önlemleri bu doğrultuda alalım istedik.

Gece görüşlü helikopterlerin hayata geçirildiğini söyledi Bakan. Buradayız, hava karardı ve görüyoruz ki bütün çalışmalar durdu. Milletvekili arkadaşlarımız, bütün alanı defalarca gezdiler, Bakan'la ve kamu yetkilileriyle defalarca iletişim kurdular. Helikopterlerin kullanılacağı söyleniyor. Buradayız, bekliyoruz ama arkamızda görüyorsunuz ormanlarımız yanıyor. Ne yazık ki şu anda bir müdahale yok. Hepimiz dua ediyoruz; rüzgar azalsın, yangın kontrol altına alınsın."

ANKA / Güncel